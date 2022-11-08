09 Ноября 2022
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Происшествия Воронежская область
Фото: АиФ/ Андрей Хорошавин

Прокуратура проверит Бутурлиновский интернат после публикации фото привязанных к кроватям детей

Прокуратура Воронежской области начала проверку после публикаций в СМИ фотографий, сделанных, предположительно, в Бутурлиновском детском доме-интернате, где находятся дети с отклонениями в психическом развитии.

"Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, даст правовую оценку действиям должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного органа.

Ранее фотографии жестокого обращения с детьми опубликовало издание "Блокнот". На снимках дети привязаны к кроватям, жестко зафиксированы на койках без постельного белья и даже без матрасов, связаны. Журналисты сообщили, что снимки были сделаны в Бутурлиновском детском доме-интернате. Материалы передали департаменту социальной защиты Воронежской области, он провел проверку, но не нашел никаких нарушений.

Теги: интернат, проверка, дети



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