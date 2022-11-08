В Воронеже из-за санкций закрылся крематорий

В Воронеже из-за поломки печи чешского производства перестал работать крематорий. Для ремонта оборудования требуются детали, которые невозможно купить из-за западных санкций, сообщает издание "7х7".

Сейчас специалисты и представители чешской компании пытаются починить печь с помощью имеющихся деталей, но говорить о сроках возобновления работы крематория невозможно.

Воронежский крематорий работает менее трех лет. Он является единственным в черноземном районе России.