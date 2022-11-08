08 Ноября 2022
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Минобороны объявило об окончании мобилизации

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Общество В России
Фото: Накануне.ru

38% молодых россиян готовы уехать из страны, если получат повестку – опрос

Половина россиян (54%) считают, что проведение мобилизации было необходимым шагом. В то же время 32% полагают, что проводить мобилизацию не стоило. Это результаты опроса, проведенного социологической компанией Russian Field.

Только в одной возрастной категории более половины респондентов (56%) выступают против мобилизации – это молодежь в возрасте 18-26 лет. Группы 27-34 и 35-44 расколоты почти пополам, а в двух самых старших более половины респондентов считают мобилизацию необходимой.

Большинство (71%) опрошенных считают, что в ходе мобилизации наблюдаются проблемы, только 16% считают, что проблем нет.

Интересно, что 48% опрошенных считают, что мобилизация продолжается. 33% предполагают, что мобилизация завершилась, еще 19% затрудняются с ответом.

52% респондентов сообщили, что скорее испытают негативные эмоции в случае объявления второй волны мобилизации, 27% испытают нейтральные чувства, 10% отреагируют позитивно.

Большая часть респондентов (71%) сообщили, что не переехали бы в другую страну при получении повестки о мобилизации, 24%, возможно, сделали бы это. Среди молодежи 38% уехали бы при наличии такой возможности.

Теги: россияне, мобилизация, повестка



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