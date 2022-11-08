На Крымском мосту заменили первый из поврежденных автомобильных пролетов

На Крымском мосту, поврежденном в результате взрыва, заменили первый из поврежденных автомобильных пролетов. Его "надвинули" на нужное место.

"Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов", - сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий восстановление моста.

Следующий пролет будет смонтировать 11 ноября.