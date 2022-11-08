08 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Инфляция в начале 2023 года составит 5% или меньше – Путин

Инфляция в России устойчиво снижается. В начале 2023 года она может составить уже около 5% или меньше, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на совещании по вопросу поддержки семей с детьми.

"У нас действительно, хочу это подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой. И специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться где-то к 5%, а может быть, даже чуть меньше", - заявил Путин.

Стоит отметить, что такой благоприятный сценарий не рассматривают как самый вероятный ни в ЦБ, ни даже в Минэкономразвития, которое часто упрекают в излишнем оптимизме.

Так, у ЦБ в базовом прогнозе инфляция в 2023 году составит 5-7% и только в 2024-2025 гг. вернется к цели в районе 4%.

Минэк в уточненном в октябре базовом прогнозе прогнозирует рост потребительских цен в 2023 году на уровне 5,5%. В частности, товаров в целом – на 5,6%, продовольствия – на 5,2%, а без учета плодоовощной продукции – на 5%. Непродовольственные товары подорожают на 5,9%, а за вычетом бензина – на 6%. Стоимость услуг вырастет на 5,4%, а в сегменте организаций ЖКХ – на 1,2%.

Стоит отметить, что в ЦБ, например, видят предпосылки для смещения с базового прогноза в сторону сценария "мировой кризис" из-за появляющихся признаков такового.

По итогам текущего года инфляция составит 12-12,4%, заявил на совещании глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Теги: инфляция, прогноз, владимир путин



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