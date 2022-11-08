Программа материнского капитала продлена до 2026 года

В России до 2026 года продляется программа материнского капитала, сообщил сегодня президент Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки семей с детьми.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2023 году маткапитал на первого ребенка составит почти 590 тыс. руб., на второго ребенка – 780 тыс. руб.

"Предлагаю проанализировать уже принятые меры поддержки и обсудить то, как повысить их эффективность с учетом текущих реалий в сфере демографии и экономики, чтобы такая поддержка со стороны государства становилась более весомой, результативной, ощутимой для семей", - заявил президент.