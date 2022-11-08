Вертолет Ми-2 разбился в Костромской области

Вертолет санитарной авиации Ми-2 разбился в Костромской области. По предварительным данным, на борту находились пять человек. Telegram-канал "112" сообщает, что один человек погиб, остальные выжили, об их состоянии пока ничего не известно.

На борту вертолета находились два пилота, два фельдшера и пациент – он скончался.

Вертолет упал в районе деревни Посошниково, в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино". Летел Ми-2 из Шарьи. Перед падением пропала связь с бортом.