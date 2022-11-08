В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за тумана

В Москве завтра будет действовать "желтый" уровень опасности из-за тумана, который приведет к значительному ухудшению видимости. Предупреждение действует с 5 до 23 часов 9 ноября, сообщили в столичной госавтоинспекции.

"Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, а также держать безопасную дистанцию, снижать скорость и следить за боковым интервалом", - предупредили в ГИБДД.