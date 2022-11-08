Фильм для широкой аудитории. Актер Сергей Беспалов рассказал о смысле «Лучших в аду» Евгения Пригожина

Фильм «Лучшие в аду» бизнесмена Евгения Пригожина, вышедший в начале октября, посмотрели более сотни миллионов зрителей. Среди них были как кинокритики, так и те, кто не понаслышке знаком с военным делом. Большинство зрителей отнесли киноленту к качественно снятому боевику с обилием экшена и спецэффектов, который максимально реалистично показывает противостояние между двумя группировками противников. Легко, как бы между строк, угадывается и идея фильма, которая, как оказалось, нашла отклик у большого числа тех, кто его посмотрел. Это делает киноленту интересной для широкого круга зрителей от подростков до домохозяек, считает актер Сергей Беспалов, сыгравший бойца с позывным Локомотив.

«Это фильм для тех, кто его вынесет. Он не для определенной возрастной категории. Может, его втайне посмотрит подросток, как мы когда-то тайком от взрослых смотрели серьезные фильмы. Может какой-то пенсионер, который интересуется темой. Или даже женщина на кухне, которая неравнодушна к ситуации. Это фильм для русских людей, да и не только для русских — вообще для всех, кто посмотрит и что-то вынесет для себя», — заявил актер.

Также Сергей Беспалов отмечал, что высокий рейтинг фильма на «Кинопоиске» (7,8 балла) связан не столько с его художественной ценностью, сколько с социальной значимостью и почти документальным отражением происходящего.

Отметим, фильм снимали по сценарию Алексея Нагина, который погиб в сентябре при защите интересов России. За боевые заслуги он был удостоен звания Героя России посмертно. Хотя сюжет в «Лучших в аду» был полностью выдуман, он основан на боевом опыте Нагина. Кроме того, особой реалистичности киноленте добавляет место действия: ее снимали в ЛНР возле линии фронта. Также в кадре показано реальное оружие – от автоматов в руках актеров до РСЗО и танков.

Смысл картины кроется в деталях, которые не остались незамеченными зрителями. По сюжету друг другу противостоят две группы – «белые» и «желтые». По большему счету, бойцов этих групп можно отличить лишь по цвету повязок на камуфляже. В остальном они похожи: обе группы сражаются до последнего, у обеих одинаковое вооружение. На схожесть противников в культурном и историческом аспекте намекают две сцены из фильма. В одной бойцы противоборствующих групп по очереди поднимают упавшую икону и крестятся, в другой – выясняется, что у противников «деды Берлин брали».

«Этот фильм не собирается показывать жестокость противника, наоборот, он собирается показать, что две враждующие стороны на самом деле одни и те же люди. У них одна и та же религия, один язык. Можно даже сказать, что это один и тот же народ», – пишут в комментариях.

Напомним, «Лучшие в аду» вышли на ЯRUS в начале октября, затем появились в онлайн-кинотеатрах, а 4 ноября – вышли на Пятом канале. Кроме того, военная драма вышла на большие экраны в Карелии, Мурманске, Симферополе, Калининградской, Свердловской и Нижегородской области. Также создатели фильма намерены показать ее в других странах.