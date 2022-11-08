Певица Шакира получила опеку над детьми от футболиста Жерара Пике

Колумбийская певица Шакира получила опеку над детьми, родившимися в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике. Досудебное соглашение было достигнуто в Испании, где артистка жила до последнего времени. Но теперь она собирается переехать с сыновьями 9 и 7 лет в Майами.

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Шакира рассталась с Пике в начале 2021 года. Сообщалось, что причиной расставания пары стали многочисленные измены футболиста. Личная жизнь гражданских супругов, бывших вместе 11 лет, стала предметом пристального интереса журналистов и поклонников. Пресса преследовала Пике и его новых девушек, с которыми он начал появляться на публике после расставания с Шакирой.

По данным британского таблоида Sun, по условиям соглашения дети будут жить с матерью, но Пике сможет видеться с ними, когда захочет. Оба родителя будут в равной степени финансово обеспечивать детей.