В Югре прекратил работу оперштаб по коронавирусу

Оперштаб по коронавирусу прекращает работу в Югре. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова на сегодняшнем заседании оперативного штаба, которое транслировалось в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Вместо оперштаба будет заседание межведомственной санитарной противоэпидемиологической комиссии. Если ситуация с заболеваемостью в регионе ухудшится, оперштаб будет возвращен.

"На этом уровне заболеваемости заседания регионального оперативного штаба заменяются заседаниями межведомственной санитарной противоэпидемиологической комиссии при правительстве автономного округа для оперативной работы и взаимной деятельности всех участников этого вопроса", - заявила Наталья Комарова.