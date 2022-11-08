В Челябинской области начали сбор предложений по развитию озера Тургояк

Мастер-план по обустройству туристической инфраструктуры озера Тургояк разработает Московский центр урбанистики, сообщили Накануне.RU в Центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

Хаотичное развитие территории привело к ряду проблем, среди которых высокая антропогенная нагрузка, несоответствие категорий земель их использованию и нехватка обеспечивающей инфраструктуры.

В региональном минэкологии работают над созданием природного парка "Тургояк". Уже выполнен расчет антропогенной нагрузки и проведено комплексное исследование озера и прилегающей территории. Окончательные границы парка планируется определить после разработки мастер-плана территории и обсуждения его со всеми заинтересованными сторонами.

Московский центр урбанистики должен завершить разработку мастер-плана в 2023 году. В документе будут обозначены канализационные сети, режим и границы функциональных зон, пляжей, экологических троп и других ключевых объектов.

В настоящий момент начался сбор предложений по сохранению и развитию Тургояка. Свои идеи и замечания на сайте тургояк-туризм.рф до 20 ноября могут оставить жители региона, общественные организации и предприниматели.

Напомним, в декабре министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев рассказал о планах по созданию природного парка на территории озера Тургояк. По его словам, природный парк будет иметь несколько зон, в том числе зону особой охраны и зону рекреации.