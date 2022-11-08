"Единороссы" попросят Генпрокуратуру признать Greenpeace нежелательной организацией

"Единороссы", депутаты Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский и Сергей Тен собираются обратиться в Генпрокуратуру с предложением признать экологическое движение Greenpeace нежелательной организацией.

Известно, что Якубовский ранее уже предлагал признать Greenpeace в России иностранным агентом, но не получилось.

"С Минюстом пришли к выводу, что в текущей редакции нашего законодательства об иностранных агентах, в том числе на основании решения Конституционного Суда РФ, исключена возможность отнесения международных и иностранных организаций, включая их структурные подразделения, созданные на территории Российской Федерации, к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента", - написал сам Якубовский в Telegram-канале.

Это уже не первый случай, когда представители власти обвиняют международные экологические организации в действиях не в интересах россиян. Так, в марте окружная дума Чукотки обвинила другой известный экологический фонд – Всемирный фонд дикой природы (WWF) в попытках организовать как можно больше особо охраняемых природных территорий (ООПТ), чтобы навредить экономике России (ведь на ООПТ нельзя вести разработку недр).