08 Ноября 2022
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Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците "Амоксиклава" в аптеках

Сообщения о дефиците "Амоксиклава" в московских аптеках являются неверными, заявили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что аптеки в Москве столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина, в том числе препарата "Амоксиклав". По словам одного из фармацевтов, аптечные заведения в настоящее время испытывают сложности с поставками этого лекарства, поскольку на складах города его "вообще нет".

Антибиотик широкого спектра действия "Амоксиклав" является торговым названием лекарственного препарата в рамках международного непатентованного наименования (МНН) Амоксициллин+Клавуланованая кислота. В Государственном реестре лекарственных средств в рамках данного МНН в настоящее время зарегистрированы более 30 торговых названий различных производителей, сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в оптовой торговле, аптеках и медорганизациях города находится более 370 тысяч упаковок, это достаточный запас.

«А с учетом зарегистрированных дженериков на фармацевтическом рынке столицы имеется более 500 тысяч упаковок лекарственных препаратов в рамках МНН Амоксициллин+Клавулановая кислота", - сообщили РИА Новости в пресс-службе депздрава.

Теги: аптеки, москва, амоксиклав



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