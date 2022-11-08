МВД: Екатеринбуржцы, похищающие арендованные авто, продавали их за границу

Двое жителей Екатеринбурга, обвиняемые в хищении арендованных автомобилей, продавали их иностранцам. Об этом Накануне.RU сообщили в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

Как оказалось, злоумышленники снимали с машин оборудование, отвечающее за GPS-контроль за их местоположением, после чего перегоняли в Троицк, где и перепродавали по сниженной цене. В качестве покупателей приятели выбирали граждан из близлежащей страны. Таким образом им удалось реализовать 3 автомобиля: фольксваген поло, хендай солярис и шевроле лачетти. Действовали подельники через подставное лицо.

Напомним, что ущерб потерпевшим составил более 2 млн рублей, однако часть ущерба все же удалось возместить после задержания обвиняемых. В ходе расследования один из фигурантов скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Ранее прокуратура сообщала, что в результате оперативной работы одну машину удалось вернуть собственнику, вторая найдена и находится на штрафстоянке. Розыск третьего авто продолжается. Уголовное дело передано в суд.