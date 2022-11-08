В Госдуме обсудят адаптацию военных, вернувшихся из зоны СВО

Госдума задумалась над адаптацией вернувшихся со спецоперации военнослужащих.

12 декабря в нижней палате парламента пройдут слушания на соответствующую тему, сообщил председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.

Одновременно депутаты намерены обсудить и военно-патриотическую работу в молодежной среде.

"Цель - сформировать перечень конкретных решений, в том числе законодательных, которые помогут в обустройстве жизни вернувшимся с фронта нашим согражданам, а также повысят престиж армии среди молодежи. Уже больше 400 предложений мы получили в нашей опросной форме, каждое анализируем и учтём в работе", - заявил Метелев.

Вероятно, будет обсуждаться и инициатива "Справедливой России – За правду", предложившей фактически совместить две темы слушаний: трудоустроить вернувшихся с поля боя в школы, где они бы, по версии парламентариев, могли преподавать начальную военную подготовку.