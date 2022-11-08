На уральской птицефабрике "Рефтинская" запущено производство готовых блюд

На уральской птицефабрике "Рефтинская" запущена новая площадка по выпуску готовой продукции.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, при полной загрузке в месяц здесь готовы производить более 150 тонн вторых блюд, около 200 тонн супов и 100 тонн крем-паст. На сегодняшний день на предприятии отработаны девять позиций готовых блюд, в планах – еще восемь.

При этом птицефабрика поддерживает местных фермеров, закупая у них для производства свинину, мясо утки и овощи. Продукция производится по уникальной технологии методом пастеризации и стерилизации, что позволяет сохранить вкус и увеличить срок хранения. Кроме этого, все оборудование на предприятии – отечественных производителей и сделано "под заказ".

Как уточнили в департаменте, инвестиции в оборудование составили более 14 млн рублей. Еще 3,5 млн потратили на ремонт пустующего цеха.

Ранее сообщалось, что на развитие птицефабрики "Рефтинская" привлекут свыше 2 млрд рублей инвестиций.