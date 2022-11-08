Против Демушкина дело не возбуждено, - адвокат

Следствие пока не возбуждало уголовное дело против одного из организаторов "Русских маршей" Дмитрия Демушкина: его отпустили из ФСБ после опроса.

"Его опросили и отпустили. Уголовное дело пока не возбуждено, соответственно, у него нет никакого статуса", - сказал РИА Новости адвокат Демушкина Олег Колесников.

По его словам, утром сотрудники ФСБ пришли к его подзащитному домой и провели не обыск, а "осмотр помещения" по постановлению Мосгорсуда, выданному по инициативе спецслужбы.

"При этом они изъяли его телефон, хотя оснований не было, изымать вещи можно только на обыске", - подчеркнул Колесников.

Он предположил, что дальше следствие проведет экспертизы интервью и высказываний Демушкина и тогда уже решит вопрос о возбуждении дела. Проверка, уточнил Колесников, идет по части 3 статьи 280.4 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Санкция статьи предусматривает от пяти до семи лет колонии.

Напомним, в 2017 г. суд в Москве вынес приговор Дмитрию Демушкину. Его признали виновным в размещении экстремистских материалов и отправили в колонию общего режима на 2,5 года. В феврале 2019 года он вышел на свободу досрочно.