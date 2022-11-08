ЕС больше не считает потолок цен на газ эффективным инструментом для борьбы с кризисом, - Bloomberg

Евросоюз больше не считает возможность введения ограничения цен на импорт газа эффективным инструментом для борьбы с энергетическим кризисом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатической сфере.

Отмечается, что страны ЕС во главе с Польшей, Бельгией, Италией и Грецией сделали многое для введения потолка цен на газ, однако это способствовало усугублению инфляции в сообществе и нехватке российских энергоресурсов.

Еврокомиссия 7 ноября представила новый план действий для сдерживания роста стоимости топлива. В качестве одной из основных мер рассматривается создание динамического ценового коридора для газовых транзакций, пишет Regnum.

Ранее Венгрия отказалась поддержать возможность установления предельной цены на российский газ, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу и, как следствие, рост цен. В Катаре заявили, что прекратят поставлять Европе газ, если страны Евросоюза введут потолок цен на российское топливо.