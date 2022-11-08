08 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

"Покупайте сами, всем не угодишь": глава Орловской области ответил недовольным экипировкой мобилизованным

Недовольные качеством выдаваемой экипировки мобилизованные могут "купить ее сами", заявил глава Орловской области Андрей Клычков во время онлайна с жителями региона в соцсети "ВКонтакте".

Губернатор рассказал, что власти региона закупили для мобилизованных то, что сумели достать в условиях дефицита. Если в обмундировании попались некачественные вещи, Клычков пообещал их заменить.

"Десятки миллионов рублей на это потратили. <...> Сейчас выдали деньги. Если кому-то не нравится [обмундирование], покупайте сами. Всем не угодишь, наверное", — отметил Клычков.

По его словам, сейчас власти закупили хорошие разгрузочные жилеты, в ближайшее время посылки отправят в учебные части.

Накануне в соцсетях распространилось видео, в котором орловские мобилизованные обращаются к Клычкову и показывают состояние отправленной экипировки, передавало Орелtimes. Так, они легко рвут рюкзаки, показывают, как расходится по швам форма, и сетуют на ломающиеся ножи, сообщает РБК.

Не далее как 2 ноября Клычков угодил в другой скандал. Он заявил, что единовременные выплаты мобилизованным от региона — "простой путь", но после этого не будет средств для обеспечения призванных самым необходимым. После общественного резонанса власти региона решили выделить по 50 тыс. руб.

Теги: андрей клычков, орловская область, экипировка, мобилизованные



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