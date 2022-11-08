В Екатеринбурге простились со студентом музыкального училища, ушедшим добровольцем на спецоперацию

В ходе проведения спецоперации погиб 18-летний студент музыкального училища им.Чайковского Михаил Савохин. Парень самостоятельно принял решение идти на защиту Родины, о чем не рассказал близким. 24 октября он попал под обстрел ВСУ.

Сообщение о гибели молодого екатеринбуржца опубликовали в группе во "ВКонтакте" "Свердловское музыкальное училище им. Чайковского".

"Неравнодушный, активный, он всегда открыто заявлял о своей позиции – словом, настоящий романтик. В трудный период осознанно сделал свой выбор: патриот – сын своей Родины, он не мог не встать на ее защиту. Решил идти в армию. Долго серьезно занимался физической подготовкой, чтобы попасть на самый сложный участок. Но все же хотел по возвращении продолжить образование по музыкальной специальности", - говорится в сообщении.

Михаил Савохин закончил 9 классов гимназии №70, параллельно обучаясь по классу аккордеона в музыкальной школе. После он поступил в музыкальное училище, однако в этом мае был призван на службу в армию. Отнекиваться парень не стал, активно тренируясь перед призывом, а уже после по собственной инициативе отправился в зону боевых действий СВО. В училище отметили, что по завершению службы Михаил хотел продолжить путь музыканта.

На передовой парень отвечал за управление дронами. Командование отзывалось о нем как об отважном и инициативном бойце, который четко понимал и реализовывал боевую задачу.

24 октября отряд, где служил Михаил, попал под обстрел ВСУ - парень погиб. Михаил Савохин представлен к награде Орденом Мужества посмертно.