В Брянске на ж/д путях нашли мину "Лепесток"

В Брянске на путях железнодорожной станции "Брянск-Льговский" нашли мину "Лепесток". На движение поездов инцидент не повлиял, пострадавших нет, сообщает РБК со ссылкой на представителя Московской железной дороги.

По данным издания "БрянскToday", мина была "пустой" – без взрывателя.

"Возле железнодорожных путей станции Брянск-Льговский был обнаружен посторонний предмет. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Повреждения инфраструктуры нет. На движение поездов ситуация не повлияла", - сообщили в МЖД.

Противопехотная фугасная мина "Лепесток" производилась в СССР и России, существует в двух вариантах, один из которых имеет устройство самоликвидации, которое срабатывает через 1-40 часов после установки.