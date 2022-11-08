В Челябинской области возбуждено уголовное дело после ДТП с минивэном, в котором погибли два человека

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с минивэном, в котором два человека погибли, пятеро пострадали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло вечером 7 ноября между поселком Заозерным и деревней Камышинка. Спасатели деблокировали водителя и двух зажатых пассажиров. Два человека погибли, пятеро пострадали, в том числе трое детей. Все они находились в минивэне. Пострадавшие госпитализированы в областную больницу с многочисленными ранами и ушибами.

По предварительным данным, водитель минивэна на 33 км автодороги Восточный обход выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Скания с полуприцепом.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).