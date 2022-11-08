08 Ноября 2022
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Минобороны объявило об окончании мобилизации

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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Командир "Ахмата" опроверг сообщения о массовой гибели бойцов в Лисичанске

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов опроверг сообщения СМИ о массовой гибели бойцов батальона в Лисичанске.

"Противник там где-то <…>делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то — я не понял — кадыровцев в Лисичанске. <...> Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо. Идем вперед", — сказал он в эфире Первого канала.

Алаудинов также отметил, что "очень хорошо, слаженно идет работа 2-го армейского корпуса, спецназа "Ахмат" и ЧВК "Вагнера".

Напомним, сегодня Минобороны России опровергло сообщения о значительных потерях среди мобилизованных в районе Макеевки и назвало их "провокацией киевского режима".

Накануне министерство опровергло сообщения о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" под Павловкой в ДНР. Информация ранее была опубликована от имени бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Теги: ахмат, лисичанск, алаудинов



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