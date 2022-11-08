08 Ноября 2022
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Политика Сибирский ФО
Фото: Накануне.ru

Озвучена дата избрания мэра столицы Кузбасса

Конкурсная комиссия отобрала восемь кандидатов на пост главы Кемерово. На ближайшей внеочередной сессии 10 ноября муниципальные депутаты выберут из них нового мэра города.

"Кандидатов восемь, (конкурсная) комиссия (по отбору кандидатов) завершила свою работу. 10 ноября состоится внеочередное заседание по избранию кандидатуры на пост главы города Кемерово, где отобранные конкурсной комиссией кандидаты представят свои программы социально-экономического развития и ответят на вопросы", - сказали ТАСС в пресс-службе Кемеровского горсовета.

Имена отобранных кандидатов в настоящий момент не называются. С 23 сентября бывший глава столицы Кузбасса Илья Середюк, который занимал эту должность с 2016 г., ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на должность главы правительства Кузбасса. Временно исполняющими обязанности главы города назначен его первый заместитель Дмитрий Анисимов.

Теги: Кемерово, Кузбасс, мэр, депутаты, дума



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