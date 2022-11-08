08 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Среднем Урале легковушка столкнулась с тепловозом на переезде

На Среднем Урале разбираются в обстоятельствах аварии на железнодорожном переезде.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось сегодня около 12 часов в районе 2 км подъезда к Ганиной Яме от автодороги "Верхняя Пышма – Среднеуральск – поселок Исеть". По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Веста" при проезде нерегулируемого железнодорожного переезда не выполнил требование знака "Движение без остановки запрещено", не убедился в безопасности и допустил столкновение с тепловозом.

В результате инцидента люди не пострадали. Однако машина получила механические повреждения.

ДТП на железнодорожном переезде в Свердловской области(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На месте работают сотрудники ГИБДД и опрашивают участников аварии. Уже установлено, что за рулем легковушки находился мужчина 1974 года рождения. По факту случившегося Госавтоинспекция проводит проверку.

Теги: переезд, ДТП, тепловоз, ГИБДД



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