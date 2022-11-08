08 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Вечерний Ургант&quot;

Экс-охранник "Ельцин-центра" письменно извинился перед Третьяковкой за испорченную картину

Бывший охранник "Ельцин-центра", разрисовавший картину Анны Лепорской "Три фигуры", принес письменные извинения перед Третьяковской галереей. Об этом заявил адвокат пенсионера Алексей Бушмаков.

"2 ноября обвиняемый в Государственную Третьяковскую галерею отправил по почте письмо с раскаяниями, поскольку по электронной почте трудно доказать достоверность данной информации", - заявила сторона защиты.

Напомним, что ранее Александру Васильеву уже назначили 180 часов обязательных работ, вместо штрафа, на котором настаивал адвокат. По словам последнего, его подзащитному гораздо проще будет выплатить штраф из накопленных средств, чем будучи в преклонном возрасте и с рядом заболеваний отрабатывать наказание. В связи с этим была подана апелляция, однако Верх-Исетский суд до сих пор не собирается прекращать уголовное дело и назначать штраф.

Бушмаков отметил, что приобщил к делу новые медицинские документы, свидетельствующие о состоянии здоровья пенсионера. Согласно им, наказание в виде обязательных работ Васильеву будет выполнять затруднительно. Следующее заседание запланировано на 16 ноября.

Теги: охранник, Ельцин-центр, Третьяковская галерея, картина



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