До конца 2023 года в деревню Полуянова Тобольского района придет газ

До конца 2023 года в деревню Полуянова Тобольского района придет газ. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на обращение жительницы деревни Наталии Печеркиной в ходе приема по личным вопросам, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

В Полуянова построят подводящий газопровод, а также сети газораспределения протяженностью более 7,5 километров. На газ планируют перевести 131 домовладение и котельную школы.

"Заверил Наталию Михайловну, что до конца следующего года газ в Полуянову придет. Запланировано строительство подводящего газопровода и сетей газораспределения. На голубое топливо переведем котельную местной школы и 131 дом. Напомнил Наталии Михайловне о льготах. На них могут претендовать 43 категории населения. Компенсируем землякам до 90 тысяч рублей на внутридомовую газификацию, сейчас прорабатываем вопрос об увеличении этой суммы. Наталия Михайловна – ветеран труда, поэтому она сможет обратиться за получением такой субсидии", - сообщил губернатор Моор.

Глава региона также уточнил, что проект газификации уже разработан. Строительно-монтажные работы будут выполнены за счет внебюджетных средств.