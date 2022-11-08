08 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

До конца 2023 года в деревню Полуянова Тобольского района придет газ

До конца 2023 года в деревню Полуянова Тобольского района придет газ. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на обращение жительницы деревни Наталии Печеркиной в ходе приема по личным вопросам, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

В Полуянова построят подводящий газопровод, а также сети газораспределения протяженностью более 7,5 километров. На газ планируют перевести 131 домовладение и котельную школы.

"Заверил Наталию Михайловну, что до конца следующего года газ в Полуянову придет. Запланировано строительство подводящего газопровода и сетей газораспределения. На голубое топливо переведем котельную местной школы и 131 дом. Напомнил Наталии Михайловне о льготах. На них могут претендовать 43 категории населения. Компенсируем землякам до 90 тысяч рублей на внутридомовую газификацию, сейчас прорабатываем вопрос об увеличении этой суммы. Наталия Михайловна – ветеран труда, поэтому она сможет обратиться за получением такой субсидии", - сообщил губернатор Моор.

Глава региона также уточнил, что проект газификации уже разработан. Строительно-монтажные работы будут выполнены за счет внебюджетных средств.

Теги: газификация, Полуянова, строительно-монтажные работы, проект



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