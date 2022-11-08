08 Ноября 2022
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Минобороны объявило об окончании мобилизации

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Фото: пресс-служба губернатора Курской области

Глава Курской области привлек военную прокуратуру к ситуации с отправкой мобилизованных курян на передовую

Губернатор Курской области Роман Старовойт "организовал взаимодействие" родственников мобилизованных курян с Минобороны и военной прокуратурой.

В своем Telegram-канале Старовойт напрямую не говорит о причине, по которой понадобилось привлекать военную прокуратуру к ситуации с отправкой курян из Воронежа 1 ноября на передовую.

"Встретился сейчас на базе Центра социального обслуживания "Участие" с родственниками курских мобилизованных, которых отправили из Воронежа 1 ноября на передовую. Пообщался с жёнами и матерями. Разделяю их боль и беспокойство. Всё, что в моих силах сделаю, окажу максимальную поддержку через Минобороны. Уже организовал взаимодействие с МО РФ и военной прокуратурой", - сообщил губернатор.

Ранее Старовойт неоднократно навещал в соседней Воронежской области мобилизованных из Курска. При этом он критически высказывался в адрес Минобороны, жаловался на отсутствие нормальных условий подготовки мобилизованных.

Теги: военная прокуратура, роман старовойт, курская область, мобилизованные



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