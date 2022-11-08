08 Ноября 2022
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Общество В бывшем СССР
Фото:Накануне.RU

У Саакашвили подозревают туберкулез, деменцию и еще 34 заболевания – адвокат

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили предварительно диагностировали целый букет серьезных заболеваний, среди которых туберкулез и деменция.

Сейчас ведется работа по установлению окончательного диагноза, заявил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.

"Речь о предполагаемых диагнозах, пока не установлено окончательно, мы ждем. Это подозрения, и в этом направлении ведется работа. Я подразумеваю деменцию и туберкулез, и речь идет еще о 34 заболеваниях", - цитирует Хачапуридзе "Интерпрессньюс".

В сентябре сторонники Саакашвили сообщали, что за год заключения в тюрьме политик похудел на 30 килограммов. Они требовали перевести заключенного на лечение за границу, в иностранную клинику.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года после восьми лет жизни за рубежом. Его арестовали: заочно политика ранее уже приговорили по нескольким делам, в том числе по делу об организации убийства.

Теги: михаил саакашвили, диагноз, тюрьма, здоровье



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