08 Ноября 2022
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Общество В России Санкт-Петербург
Фото: Министерство обороны РФ

В Петербурге военкомат прислал повестку пропавшему моряку с крейсера "Москва", - "Фонтанка"

Военкомат Фрунзенского района Санкт-Петербурга прислал повестку на имя матроса, служившего на затонувшем крейсере "Москва", сообщает "Фонтанка". Официально он числится пропавшим без вести с момента потери судна.

Повестка пришла семье срочника в конце октября. В ней указано, что мужчина должен явиться в военкомат "для уточнения документов".

Издание отмечает, что формально срок срочной службы матроса еще не истек, поэтому появление повестки удивительно вдвойне.

Напомним, крейсер "Москва", флагман Черноморского флота, был утерян в апреле. Согласно официальной версии, в ночь на 14 апреля на крейсере сдетонировал боезапас, после чего начался пожар, который удалось потушить. Но при буксировке корабль потерял устойчивость и затонул. Минобороны объяснило это повреждениями корпуса и штормом.

Официально Минобороны признавало гибель лишь одного моряка, 27 человек числились пропавшими без вести, 396 — эвакуированы. Сообщалось также, что часть экипажа была спасена турецким кораблем.

Теги: повестка, моряк, крейсер москва



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