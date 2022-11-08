В Магнитогорске иностранца осудят за кражу оград с могил

В Магнитогорске иностранного гражданина будут судить за хищение оград с могил, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в 2022 году мужчина приезжал на Левобережное кладбище, где похищал металлические ограды. Им были похищены четыре ограды с могил. Ущерб составил 135,4 тыс. рублей.

Кроме того, в результате своих действий обвиняемый также надругался над местами захоронений, нарушив целостность композиций.