Турция перешла на частичную оплату российского газа рублями

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что страна частично перешла на оплату поставок российского газа в рублях.

"Намерены активизировать нашу работу в этом направлении", — сказал он.

Стороны достигли консенсуса по поводу торговли в национальных валютах, в том числе в энергетической сфере, отметил министр.

По его словам, в течение 5-6 лет президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин выражали намерение продолжить этот путь.

"К настоящему времени это еще сильнее ускорило данный процесс. В ходе наших последних встреч было достигнуто соглашение [об оплате российского газа в рублях]. В связи с этим, конечно, необходимо завершить некоторые технические работы", — цитирует Донмеза Regnum.

В июле СМИ сообщали, что Турция собирается перевести расчеты за российские энергоносители в турецкую лиру, что должно помочь Анкаре сэкономить валютные резервы.

По утверждениям турецких чиновников, во время встречи в Тегеране 19 июля тему обсудили президенты государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.