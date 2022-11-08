08 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: УМВД Курганской области

Экс-кандидат в сенаторы Среднего Урала выступила за ужесточение продажи алкоголя

Бывший кандидат в свердловские сенаторы и директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина заявила о необходимости ужесточить правила продажи алкоголя. Всему виной ценовая и территориальная доступность для молодого поколения, говорится в статье, опубликованной в журнале "Кардиоваскулярная терапия и профилактика".

В статье содержатся результаты исследований медиков из НМИЦ терапии и профилактической медицины и Свердловского областного медколледжа. Для этого были изучены территории трех районов уральской столицы и еще одного муниципалитета региона. Выяснилось, что возле многих школ и детских садов можно свободно купить алкоголь, а водка и вовсе зачастую стоит гораздо меньше минимальной цены, установленной государством. В связи с этим сразу девять медиков, включая Левину и члена ОП РФ, академика Оксану Драпкину оставили под статьей свои подписи.

"Каждый пятый супермаркет, в котором имеется алкогольный отдел, располагается к образовательным учреждениям ближе 100 м, отдельный магазин, специализирующийся на продаже алкоголя, находится на расстоянии 50 м от образовательного учреждения. Все вышеперечисленное свидетельствует о высокой физической доступности алкогольной продукции", – отметили медики.

Специалисты сопоставили опыт Екатеринбурга и Якутска. В последнем ввели запрет на продажу алкогольной продукции ближе, чем на 300 м. от школ, 200 м. от детских садов, спортшкол и медицинских учреждений, а также не ближе, чем на 50 м от многоквартирных домов. Авторы статьи утверждают, что только значительно увеличив акцизы на алкоголь и табак, удастся снизить и ценовую доступность этой продукции. Немаловажную роль в этом будет играть и более жесткая налогово-ценовая политика.

Теги: алкоголь, продажа, учебные заведения



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