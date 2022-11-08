08 Ноября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

"Начался кипиш": мобилизованных свердловчан возвращают из зоны СВО для подготовки

Мобилизованных из Свердловской области, отправленных в зону СВО без подготовки, возвращают для прохождения обучения. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Максим Иванов.
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Как рассказал он в своем Telegram-канале, данная информация подтверждается.

"Сегодня в общественную приемную позвонила жена еще одного мобилизованного из Сухого Лога. Поблагодарила. Сказала, что, цитирую, "там начался кипиш и парней массово отправляют на полигон для доподготовки", - сообщил Максим Иванов.

Накануне депутат рассказал, что мать одного из мобилизованных из Сухого Лога, направленного из 32 военного городка без подготовки в Ростов-на-Дону и далее в ЛНР, сообщила, что ее сына вывозят на доподготовку.

"По предварительным данным, это не единичный случай. Информацию уточняю", - добавил Иванов.

По сведениям депутата, ранее в зону проведения спецоперации было отправлено несколько десятков мобилизованных свердловчан без необходимой подготовки.

Теги: СВО, подготовка, возвращение, мобилизация



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