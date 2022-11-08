Количество жертв "ижевского стрелка" выросло до 14

В московской клинике скончалась 67-летняя женщина, пострадавшая при стрельбе в школе №88 Ижевска.

"Сегодня в Москве скончалась женщина, пострадавшая при стрельбе в школе №88 Ижевска. Она была доставлена спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ имени Вишневского в тяжёлом состоянии. Врачи всё это время боролись за её жизнь, но спасти пациентку не удалось. В больницах продолжают получать лечение четыре ребёнка", - сообщает Минздрав Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жертвами стрелка из Ижевска стали 13 человек (шестеро взрослых, семеро несовершеннолетних), ранено 14 детей и семеро взрослых. После смерти в Москве 67-летней пострадавшей количество жертв выросло до 14. Соседи описали нападавшего словами "скрытный", "замкнутый", уточнив, что он жил с мамой и бабушкой, а девушки у него не было.