08 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума отклонит законопроект о едином рекламном операторе

Законопроект "единоросса" Антона Горелкина о едином рекламном операторе будет отклонен, такую рекомендацию принял Совет Госдумы без обсуждения.

Против этой инициативы в Госдуме выступали несколько партий, в том числе "Новые люди" и "Справедливая Россия – За правду". Но, судя по всему, и в рядах "Единой России" не было единогласия, особенно если учесть обильную критику со стороны участников рынка.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") считает, что если бы законопроект был принят, рынок рекламы был бы монополизирован, с него ушло бы до 90% игроков, что привело бы к потере тысяч рабочих мест.

"Да что говорить – были против все! Регионы, муниципалитеты, губернаторы, ФАС. Сами участники рынка, большинство из которых являются субъектами МСП, с самого начала были едины в своей позиции – против!" – пишет Даванков в Telegram-канале.

"Спасибо коллегам Сергею Миронову и Валерию Гартунгу, отдельная благодарность за понимание спикеру Вячеславу Володину. Благодаря нам участники рынка видят, что через Госдуму такие вредительские законы не проходят. И, надеемся, впредь не пройдут", - добавил депутат.

Отметим, что летом этого года законопроект одобрил комитет Госдумы по информационной политике, в который входит сам Горелкин (а возглавляет комитет "единоросс" Александр Хинштейн).

Теги: госдума, реклама, антон горелкин, законопроект, монополия



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