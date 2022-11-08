08 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге двое уральцев похищали иномарки под видом их аренды

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о хищении нескольких автомобилей под предлогом аренды.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 21-летний житель Красноуфимска. Молодой человек действовал не один, а с подельником. Следуя разработанному преступному плану, в декабре 2021 года уральцы похитили три автомобиля иностранного производства под видом их аренды. Затем сообщники перегнали их для продажи по заниженной стоимости.

Ущерб потерпевшим составил более 2 млн рублей. В дальнейшем одного из похитителей удалось задержать, сейчас его уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Второй участник преступной группы объявлен в федеральный розыск.

Как добавили в прокуратуре, в результате оперативной работы одну машину удалось вернуть собственнику, вторая найдена и находится на штрафстоянке. Розыск третьего авто продолжается.

Теги: иномарки, аренда, хищения, суд



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