В Екатеринбурге двое уральцев похищали иномарки под видом их аренды

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о хищении нескольких автомобилей под предлогом аренды.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 21-летний житель Красноуфимска. Молодой человек действовал не один, а с подельником. Следуя разработанному преступному плану, в декабре 2021 года уральцы похитили три автомобиля иностранного производства под видом их аренды. Затем сообщники перегнали их для продажи по заниженной стоимости.

Ущерб потерпевшим составил более 2 млн рублей. В дальнейшем одного из похитителей удалось задержать, сейчас его уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Второй участник преступной группы объявлен в федеральный розыск.

Как добавили в прокуратуре, в результате оперативной работы одну машину удалось вернуть собственнику, вторая найдена и находится на штрафстоянке. Розыск третьего авто продолжается.