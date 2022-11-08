Ватикан готов предоставить свои дворцы для переговоров России и Украины

Святой Престол усиливает дипломатическую работу, пытаясь добиться урегулирования конфликта на Украине. Итальянское издание La Stampa утверждает, что Ватикан готов не только выступить в роли посредника между Киевом и Москвой, но и внести практический вклад, предоставив свою территорию в качестве нейтральной для переговоров между Россией и Украиной. Правда, в окружении Папы Римского ощущается и некоторый скепсис по поводу реальности таких переговоров – растет уверенность в том, что ни Москва, ни Киев не готовы договариваться на условиях, хотя бы чуть-чуть отходящих от их собственных.