08 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Ватикан готов предоставить свои дворцы для переговоров России и Украины

Святой Престол усиливает дипломатическую работу, пытаясь добиться урегулирования конфликта на Украине. Итальянское издание La Stampa утверждает, что Ватикан готов не только выступить в роли посредника между Киевом и Москвой, но и внести практический вклад, предоставив свою территорию в качестве нейтральной для переговоров между Россией и Украиной. Правда, в окружении Папы Римского ощущается и некоторый скепсис по поводу реальности таких переговоров – растет уверенность в том, что ни Москва, ни Киев не готовы договариваться на условиях, хотя бы чуть-чуть отходящих от их собственных.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск ведет активную работу по обмену пленными между Россией и Украиной.

Теги: ватикан, переговоры, папа римский



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