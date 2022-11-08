08 Ноября 2022
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Германии с яхты "сестры Усманова" изъяли 30 картин, включая Шагала, - СМИ

Следователи в Германии изъяли 30 картин известных художников, хранившихся ранее на яхте Dilbar, сообщают немецкие СМИ.

Владелицей судна, предположительно, является сестра российского миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова.

В ходе рейда следователи обнаружили и изъяли коробки с картинами, общая стоимость которых составляет порядка €5 млн. В их числе работа экспрессиониста Марка Шагала.

Как отмечается, представитель Усманова заявил Sueddeutsche Zeitung, что картины не принадлежат предпринимателю, пишет Regnum.

По данным NDR, прокуратура Мюнхена занимается расследованием в отношении Усманова по подозрению в уклонении от уплаты налогов в ФРГ.

В начале марта Forbes сообщал, что немецкие власти конфисковали у миллиардера яхту стоимостью около 600 миллионов долларов. По данным источников издания, принадлежащая Усманову 156-метровая яхта Dilbar была заблокирована властями Гамбурга. Однако позже информация была опровергнута.

Теги: усманов, яхта, картины



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