В Челябинске в суд поданы заявления на банкротство компании депутата гордумы

В Арбитражный суд Челябинской области поданы заявления о банкротстве компании "Альфастрой". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Одно заявление направил Виктор Сухачев. Сумма исковых требований – 3,7 млн рублей. Второе заявление было подано "Альфастрой". Должник просит суд признать его несостоятельным и ввести в отношении него процедуру наблюдения. Оба заявления оставлены без движения.

Генеральным директором и учредителем компании является депутат городской думы Челябинска Олег Иванов.