"Сферум" запустил проект по психологической поддержке учителей

На платформе "Сферум" стартовал проект психологической поддержки учителей "К себе", запущенный совместно с неким онлайн-ресурсом "К себе" по психологической поддержке работников сферы образования. Об этом сообщает пресс-служба Минросвещения РФ.

Учителя могут принять участие в мастер-классах, вебинарах, получить бесплатные анонимные консультации психологов, которые, согласно анонсу, помогут определиться со своим развитием, "актуализировать систему ценностей", составить алгоритмы действий в различных ситуациях и т.п. Занятия продлятся до 24 декабря.

"Сферум" – это часть цифровой образовательной среды, которая создана в соответствии с постановлением Правительства РФ в целях реализации нацпроекта "Образование". Платформу разработало и запустило совместное предприятие Mail.ru Group и ПАО "Ростелеком" "Цифровое образование". Запуск платформы состоялся в 2021 году. Аудитория платформы "Сферум" составляет более 3,5 млн пользователей, в том числе более 400 тыс. учителей.

Многие эксперты видят в продвижении интернет-платформ постепенный перевод образования в дистанционный режим, а также добровольно-принудительное заключение учеников "в цифру".