Пермский омбудсмен Павел Миков займет должность директора колледжа

В Пермском крае уполномоченный по правам человека Павел Миков займет должность директора пермского краевого колледжа "Оникс". Об этом он сообщил в интервью изданию "Новый компаньон".

Колледж "Оникс" готовит специалистов среднего звена по ряду дисциплин, связанных с информационными технологиями, педагогикой и дизайном, а также занимается подготовкой квалифицированных рабочих. В образовательном учреждении работает специальное отделение для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Новый омбудсмен начнет работу 24 ноября. Должность займет бывший мэр Перми, экс-депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко.