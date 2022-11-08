Военкор ответил Федорову, назвавшему рассказ о потерях морпехов в зоне СВО "атакой шпионов США"

08 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Военкор ответил Федорову, назвавшему рассказ о потерях морпехов в зоне СВО "атакой шпионов США"

Военкор Александр Сладков отреагировал на опрос, который провел в своем Telegram-канале депутат Госдумы Евгений Федоров. Поводом для опроса стала оценка Сладковым ситуации в Павловке (ДНР) и рассказ о письме морпехов губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

"Все. Мой гештальт этого дня закрыл депутат Федоров. Ему – первое место, сильный мужик. Он организовал анонимное голосование по вопросу: что со мной сделать за письмо морпехов губернатору Кожемяко. Я проголосовал "расстрелять"", - написал в своем Telegram-канале Сладков.

Текст для "голосования" Федоров сформулировал так: "На этом примере мы видим, как шпионы США организовали атаку на армию России. Ваше мнение, надо 1) привлечь журналиста Сладкова к уголовной ответственности за работу на врага, 2) запретить не военнослужащим освещать СВО, 3) я на стороне США и их шпионов". К моменту публикации новости проголосовали 26,9 тыс. респондентов. 19% выбрали первый вариант, 28% - второй, 57% - третий.

Напомним, ранее Сладков сообщил о том, что в Павловке под Угледаром (ДНР), на которую неделю назад российские войска начали атаку, сложилась тяжелая ситуация. Морпехи 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко в связи с большими потерями. В тот же день губернатор сообщил, что смог связаться с морпехами из Приморского края, которые участвовали в боях под Павловкой. По его словам, потери в рядах бойцов есть, но они значительно преувеличены.

Теги: Александр Сладков, опрос, Павловка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.11.2022 08:47 Мск Морпехи 155-й бригады ТОФ опровергли информацию о тяжелых потерях в боях за Павловку
Ранее 07.11.2022 14:12 Мск Минобороны России опровергает "большие потери в людях" в районе Павловки
Ранее 07.11.2022 11:47 Мск Губернатор Приморья заявил, что данные о потерях морпехов в боях под Павловкой преувеличены
Ранее 07.11.2022 09:12 Мск "Ситуация в Павловке аномальная"
Ранее 07.11.2022 07:52 Мск Губернатор Приморья поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в зоне СВО


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети