Военкор ответил Федорову, назвавшему рассказ о потерях морпехов в зоне СВО "атакой шпионов США"

Военкор Александр Сладков отреагировал на опрос, который провел в своем Telegram-канале депутат Госдумы Евгений Федоров. Поводом для опроса стала оценка Сладковым ситуации в Павловке (ДНР) и рассказ о письме морпехов губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

"Все. Мой гештальт этого дня закрыл депутат Федоров. Ему – первое место, сильный мужик. Он организовал анонимное голосование по вопросу: что со мной сделать за письмо морпехов губернатору Кожемяко. Я проголосовал "расстрелять"", - написал в своем Telegram-канале Сладков.

Текст для "голосования" Федоров сформулировал так: "На этом примере мы видим, как шпионы США организовали атаку на армию России. Ваше мнение, надо 1) привлечь журналиста Сладкова к уголовной ответственности за работу на врага, 2) запретить не военнослужащим освещать СВО, 3) я на стороне США и их шпионов". К моменту публикации новости проголосовали 26,9 тыс. респондентов. 19% выбрали первый вариант, 28% - второй, 57% - третий.

Напомним, ранее Сладков сообщил о том, что в Павловке под Угледаром (ДНР), на которую неделю назад российские войска начали атаку, сложилась тяжелая ситуация. Морпехи 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко в связи с большими потерями. В тот же день губернатор сообщил, что смог связаться с морпехами из Приморского края, которые участвовали в боях под Павловкой. По его словам, потери в рядах бойцов есть, но они значительно преувеличены.