В стационаре ЦГБ №2 Полевского произошел пожар

Сегодня, 8 ноября, в больнице уральского города Полевской произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 11 часов 42 минуты поступил сигнал о возгорании на перекрестке Сталеваров. Огнем оказались повреждены пол, утеплитель и обрешетка чердачного помещения в здании психоневрологического стационара ЦГБ №2 Полевского.

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 12 часов 30 минут.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Причина пожара сейчас устанавливается специалистами.