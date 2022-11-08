Делягин: Слова Набиуллинной противоречат политике ЦБ

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступила с неожиданным заявлением, противоречащим всей политике ЦБ. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Отвечая на мой вопрос, Набиуллина только что опровергла не только заявление одного из своих замов, но и всю политику возглавляемого ей Банка России, заявив, что "кредит должен быть доступен как можно более широкому кругу предприятий". Она, похоже, просто не понимает, что эта фраза из учебника полностью противоречит ее же собственной политике", - написал депутат, отметив, что никто на объединенном заседании трех комитетов Госдумы этому не удивился.

Делягин давно говорит о том, что политика ЦБ состоит в том, чтобы не давать развиваться экономике и не кредитовать российские предприятия.

Такого же мнения придерживаются некоторые другие эксперты. Так, экономист Михаил Хазин считает, что программа импортозамещения не работает в силу того, что для запуска собственного производства необходимы инвестиции, но политика денежных властей фактически запрещает рублевое инвестирование. В результате вместо импортозамещения происходит замена одного импорта на другой, то есть просто меняются приоритеты во внешней торговле, но собственное производство не создается.