Торги юанями выросли больше, чем в 20 раз – Набиуллина

Хотя дисбаланс на валютном рынке, возникший из-за нарушения соотношения экспорта и импорта, имеет место быть, регулятор не намерен вмешиваться в ситуацию и, например, искусственно ослаблять курс. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сейчас "происходит активный процесс изменения структуры валютной выручки". "Растет доля в национальных валютах, в том числе в рублях и в юанях. Торги юанями выросли больше, чем в 20 раз", - сообщила глава ЦБ, выступая в Госдуме.

Она напомнила, что до февраля [этого года] политика бюджетного правила позволяла стабилизировать обменный курс. "Поэтому важно возвращение бюджетного правила со следующего года. Звучат предложения искусственно ослабить курс, чтобы выгодно было импортерам. Тогда население и бизнес будут знать, что государство искусственно сдерживает курс. Вы думаете, кто-то тогда будет держать деньги в экономике?" – заявила Набиуллина.