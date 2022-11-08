08 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Торги юанями выросли больше, чем в 20 раз – Набиуллина

Хотя дисбаланс на валютном рынке, возникший из-за нарушения соотношения экспорта и импорта, имеет место быть, регулятор не намерен вмешиваться в ситуацию и, например, искусственно ослаблять курс. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сейчас "происходит активный процесс изменения структуры валютной выручки". "Растет доля в национальных валютах, в том числе в рублях и в юанях. Торги юанями выросли больше, чем в 20 раз", - сообщила глава ЦБ, выступая в Госдуме.

Она напомнила, что до февраля [этого года] политика бюджетного правила позволяла стабилизировать обменный курс. "Поэтому важно возвращение бюджетного правила со следующего года. Звучат предложения искусственно ослабить курс, чтобы выгодно было импортерам. Тогда население и бизнес будут знать, что государство искусственно сдерживает курс. Вы думаете, кто-то тогда будет держать деньги в экономике?" – заявила Набиуллина.  

Теги: эльвира набиуллина, валюта, курс рубля



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