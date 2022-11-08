СМИ: США просят банки сохранить сотрудничество с "Уралкалием", несмотря на возражения Конгресса

Минфин и Госдепартамент США непублично призвали банковских гигантов, включая JPMorgan и Citigroup, продолжать вести бизнес с "некоторыми стратегическими российскими фирмами", в числе которых компания "Уралкалий". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В частности, предлагается "продолжать предлагать базовые услуги, такие как расчеты в долларах США, переводы платежей и предложения по торговому финансированию" для компаний "Газпром", "Уралкалий" или "ФосАгро".

На такие меры в Америке планируют пойти, чтобы "предотвратить широкие экономические потрясения".

Компания "Уралкалий" является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск.