К активисту из Екатеринбурга пришли с обысками после репоста новости из СМИ

У активиста Михаила Ерохина сегодня утром прошли обыски. В квартиру екатеринбуржца пришли сегодня около 9.00, после чего увезли его в неизвестном направлении, сообщают "Вечерние Ведомости" со ссылкой на супругу задержанного.

По ее словам, в их общей квартире искали взрывчатое вещество, но не нашли. Вместо этого силовики забрали с собой два компьютера, книги, журналы стикеры, а также ее телефон и смартфоны ребенка и самого Ерохина.

Силовики пришли вместе с двумя женщинами-понятыми. На протяжении всех обысков у активиста спрашивали, в каких группах он состоит, "Крым наш?" и зачем Ерохин запостил в соцсетях новость одного из уральских СМИ про "дело тюменских антифашистов". Именно из-за последнего, как предполагает жена активиста, на ее супруга и обратили внимание.

Левого активиста увезли на допрос, но куда именно - семье не сказали.