В биотуалете на въезде на Крымский мост обнаружили гранату, - Mash

Боеприпас РГД-5 нашли в биотуалете на въезде на Крымский мост, сообщает Mash.

Поданным telegram-канала, опасный предмет обнаружили местные строители в кабинке туалета, расположенного у поста ДПС при въезде на мост со стороны Крыма.

Вероятно, владелец снаряда решил скрыть его перед досмотром. Саперы обезвредили гранату.

Напомним, после взрыва каждый проезжающий по Крымскому мосту транспорт проходит досмотр. Об этом ранее заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате были повреждены ж/д ветка и автомобильный мост, обрушилось несколько пролетов. Российские власти назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на украинские спецслужбы.